Milano Fashion Week 2017: Versace Tribute Collection Primavera 2018 (FOTO)

In occasione della Milano Fashion Week 2017 è stata presentata la Versace Tribute Collection Primavera 2018. Tanti ospiti di spicco, da Naomi Campbell a Wanda Nara accompagnata dal compagno Mauro Icardi, calciatore dell’Inter. “Questa collezione è un Tributo alla vita e al lavoro di Gianni. Stasera voglio rendere omaggio all’uomo, mio fratello, e al suo genio artistico. Gianni era una persona molto speciale, affrontava sempre la vita con il sorriso sulle labbra e la celebrava ogni giorno.” ha dichiarato Donatella Versace in una nota stampa.

“Gli anni che ha vissuto, li ha vissuti pienamente: durante la sua carriera ha creato delle collezioni che ancora

oggi sono un punto di riferimento culturale e ispirazione per molti. – ha proseguito la celebre stilista italiana –

Sarebbe impossibile celebrare tutto il suo mondo in un’unica collezione, per questo ho scelto di concentrarmi

sulle sue amate stampe. Questa collezione è per te, Gianni.”