Milano Fashion Week 2017 sfilate: l’esclusività di Bottega Veneta e Missoni per la quarta giornata [FOTO]

Una giornata ricca di appuntamenti la quarta della Milano Fashion Week 2017 durante la quale hanno sfilato marchi storici del panorama italiano; tra i nomi più attesi dopo una prima, una seconda e una terza giornata all’insegna del lusso non potevano che essere brand come Bottega Veneta e Missoni che hanno letteralmente stregato con le loro collezioni Autunno Inverno 2017-2018 il pubblico presente, e non solo. Vediamo quindi insieme le tendenze che hanno proposto con le loro linee per la prossima stagione.

Vita strettissima esaltata da cinture alte ma anche spallotte che non passano inosservate per un ritorno agli anni Quaranta con un tocco futuristico; è questa la donna pensata e rappresentata nella collezione Autunno Inverno 2017-2018 alla Milano Fashion Week 2017 da Bottega Veneta. Linee essenziali che però si decorano con borchie e doppiopetto elegantissimi. Il tutto si trasforma in qualcosa di glamour ma raffinato per gli abiti da sera effetto metallizato, semplici nelle linee ma d’effetto nello stile. Una linea per donne forti e sicure, esattamente con l’aprifila in passerella, niente di meno che Eva Herzigova.

Un ritorno al proprio stile unico e inconfondibile anche per Missoni che ha riscoperto la propria maglia morbida ma soprattutto le sue decorazioni originali che, alla Milano Fashion Week 2017, slanciano le donne e le fanno svettare sulla passerella. Punto focale certamente i cappotti multicolor, indossati anche dall’esclusiva aprifila Gigi Hadid, ai completi maxipull – pantalone aderente. Le decorazioni tipiche di Missoni però si fanno ancora più glamour sugli abiti eleganti. Infine il brand introduce i maglioni di pelo morbido, utilizzati come dress, ai quali non fa mancare le proprie decorazioni.