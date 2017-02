Milano Fashion Week 2017 sfilate: da Vivetta a Prada, le proposte della seconda giornata [FOTO]

Una seconda giornata di sfilate alla Milano Fashion Week 2017 ricca di proposte interessanti, dopo le sorprese del giorno d’apertura. Diversi i brand che hanno calcato la passerella, dall’inizio ricco di glamour di Max Mara, agli abiti fatati di Luisa Beccaria fino al fashion di Fendi. La mattina si è poi conclusa con una sfilata molto attesa alla settimana della moda milanese, quella di Vivetta, giovane brand già amatissimo soprattutto tra le più giovani.

Vivetta, in occasione delle sfilate della Milano Fashion Week 2017, ha proposto una collezione Autunno Inverno 2017-2018 estremamente ricca e fantasiosa. Non sono certamente mancati i suoi cavalli di battaglia: i disegni di dettagli come gli animali e i fiori, ma nemmeno i colori come il rosa e il nero. Tanti gli abiti lunghi sui quali ha sfoggiato il velluto, ma anche i minidress, sempre sbarazzini e accesi. Per la collezione per la prossima stagione fredda anche completi di taglio maschile che la designer ha reso uniti ricoprendoli di glitter.

Tra gli appuntamenti più attesi del pomeriggio, insieme a Byblos e Moschino, vi è stato certamente Prada che ha sfilato con un maxi evento in via Fogazzaro. Il celebre brand ha proposto alle sfilate della Milano Fashion Week 2017 uno stile genderless e ricco di dettagli contrastanti, che racconta di donne dure e crude che dietro alla corazza non vogliono perdere la loro femminilità. Al centro della linea cappotti e giacche di taglio maschile abbinati a dettagli di pelo estremamente importanti; di contro però non sono mancati dettagli più femminili come le gonne al ginocchio e gli abiti con le frange. Le sciarpe fatte a mano e i berretti da città dettagli per uno stile dedicato alle donne di oggi.