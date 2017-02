Milano Fashion Week 2017 sfilate: da Gucci ad Alberta Ferretti, le sorprese della prima giornata [FOTO]

Alla Milano Fashion Week 2017 febbraio la prima giornata di sfilate è stata intensa e piena di sorprese. La mattina ha visto diversi brand giovani presentare le proprie collezioni Autunno Inverno 2017-2018 tra nuovi stile e tante conferme. Ad aprire la giornata Grinko che a Palazzo dell’Arengario ha proposto una linea rigorosa, sui toni scuri del periodo freddo che verrà, ricco di alternanze di tessuti e di linee. Must have della collezione Grinko certamente il velluto ma anche i tessuti tecnici e le trasparenze per una femminilità tra l’elegante e il casual che unisce la comodità alla raffinatezza.

L’apertura del pomeriggio della prima giornata della Milano Fashion Week 2017 febbraio è stata fatta dal maxi evento di Gucci in via Mecenate; un vero e proprio fashion show con una passerella lunghissima attorno ad una piramide che ha visto sfilare sia la collezione Autunno Inverno 2017-2018 per donna che per uomo. Il floreale e i ricami sul tessuto certamente must have della collezione, che non manca di eccentricità grazie ai colori e alle linee proposte.

Non sono mancati i grandi classici rivisitati per la nuova collezione pensata per la prossima stagione fredda. Presenti gli abiti morbidi, quelli più rigidi e bon ton ma anche le linee per giacche e pantaloni che ricordano gli anni settanta per una sfilata alla Milano Fashion Week 2017 che ha sorpreso tutti.

Infine ultimo maxi evento di giornata è stato certamente la sfilata in via Besana di Alberta Ferretti, che ha visto anche la presenza di Anna Wintour. Il brand alla Milano Fashion Week 2017 ha voluto presentare una collezione diversificata, che racconta i diversi stili delle donne. C’è stata la donna elegante e raffinata, quella sensuale, ma anche quella più pudica e coperta fino alla donna in maschera, per giochi di sensualità e bellezza.

In copertina sfilata Alberta Ferretti