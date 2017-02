Milano Fashion Week 2017 sfilate: Armani e Versace protagonisti di lusso della terza giornata [FOTO]

Dopo il successo della prima e della seconda giornata di passerelle, una terza giornata di sfilate alla Milano Fashion Week 2017 davvero con protagonisti di lusso; il venerdì della settimana della moda milanese infatti ha visto le presentazioni delle collezioni Autunno Inverno 2017-2018 di Tod’s, Marco De Vincenzo e Vionnet ma soprattutto di due colonne portanti della moda made in Italy: Emporio Armani e Versace. Cosa hanno presentato al mondo della moda questi due storici designer? Ecco le prime tendenze da cui prendere assolutamente spunto per la prossima stagione fredda.

Per quel che riguarda la collezione Autunno Inverno 2017-2018 di Emporio Armani, Re Giorgio ha presentato una linea estremamente raffinata, comoda per le donne che voglio essere fashion e perfette in ogni momento della loro giornata. Colori predominanti della sfilata della Milano Fashion Week 2017 certamente il bianco e il nero ma anche il rosso e il fucsia. Must have di stagione certamente il tailleur con giacca e pantalone di taglio maschile, abbinati alle flat oppure alle sneakers, per outfit più casual. Non sono mancati i cappotti maxi, i pellicciotti e i piumini importanti. Tra le decorazioni preferite la pelle, il pizzo, il velluto e, per la sera, i glitter.

Lo stilista Giorgio Armani, a lato della sfilata di ieri, ha poi spiegato le sue scelte all’Ansa: “In un momento in cui va bene tutto, quindi non va bene niente, è necessario trovare un nuovo modo di vestire così che, tra 40 anni, guardando le fotografie di oggi, si possa dire ‘all’epoca si vestivano in quel modo'”; e continua: “Non vi aspettavate il rosa? Meno male altrimenti sarei finito” ha scherzato lo stilista.

Se Armani ha voluto pensare alla femminilità di tutte le donne, Donatella Versace per la sua collezione Autunno Inverno 2017-2018 ha raccontato la forza delle donne. Per questo parole come COURAGE, LOYALTY o LOVE sono scritte a caratteri cubitali sugli accessori come sugli abiti portati in passerella questa stagione. I modelli sono un’alternanza tra lo streetwear più sportivo ma comunque sensuale e forte e la femminilità più pura per gli abiti da sera, rigorosamente “sottoveste”, morbidi e leggerissimi. Due le opzioni più eclatanti: la versione completamente trasparente e decorata esclusivamente con grandi fiori e quella in total glitter. Presenti ovviamente i must have della stagione come avevamo già viste alle altre sfilate della Milano Fashion Week 2017: i tailleur di taglio maschile (che però Versace propone con la gonna lunga e ampi spacchi), il pellicciotto, i maxi pull ma soprattutto per le scarpe i sabot e i sandali nudist con cinturino alla caviglia.