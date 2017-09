Milano Fashion Week 2017, Oxford Fashion Studio debutta in Italia (FOTO)

Oxford Fashion Studio ha debuttato per la prima volta in Italia, ieri 22 settembre, a Milano presentando le collezioni SS18 di 11 talenti internazionali e indipendenti. Carl Anglim, direttore di Oxford Fashion Studio ha dichiarato a proposito dello show: “Iva Pfeiffer, che ha riscontrato grande successo la scorsa stagione sulla passerella di New York, ha aperto la sfilata milanese con una collezione di geometrie suggestive, vero must del brand . Tutti gli undici designers provenienti da sei nazioni hanno presentato le proprie creazioni originali generando un forte impatto sugli ospiti del settore. Per dare prestigio a questa prima edizione e all’allure degli abiti di questi giovani designer è stata scelta la magica e principesca cornice dell’Hotel Principe di Savoia.”

Tiffany Saunders, runway director dell’Oxford Fashion Studio, protagonista alla Milano Fashion Week 2017, ha affermato: “Gli show di Milano sono stati bellissimi. Ogni look è stato splendido e l’Hotel Principe di Savoia è una location elegantissima. Naomi Peris Bridal è stato iI mio preferito. Un debutto perfetto per l’OFS a Milano!” Per l‘ ottavo anno consecutivo, Oxford Fashion Studio, ha portato in passerella gli ultimi trend della moda uomo e donna: una selezione accurata di 11 designers che hanno preso parte alla MFW 2017, con collezioni che hanno spaziato dal ready-to-wear alla Couture.

Oxford Fashion Studio ha visto i seguenti designer scendere in passerella:

Fashion Show – ORE 17: Iva Pfeiffer Creations · Fabrosanz Creations · Naa Shormey Pretzsch · The Treen Maschine · BOU’’S · Dominique Mearns

Fashion Show – ORE 19: Dashiki Lausanne · Ypnosia · Persephone · Naomi Peris Bridal · Amani Alkandari · Why Mary

Dopo Milano, Oxford Fashion Studio farà tappa a Parigi concludendo il tour delle capitali della moda, confermandosi l’evento più grande dell’anno.