Milano Fashion Week 2017: i look delle celebrities presenti alla cena cena di gala di amfAR

Si è tenuta ieri, collateralmente alla Milano Fashion Week 2017, la serata di gala di amfAR ovvero l’esclusiva cena organizzata dall’American Foundation for AIDS Research. L’evento prevede quindi una serata dedicata alla raccolta fondi per la ricerca sull’AIDS che quest’anno si è tenuto a Milano nel Palazzo della Permanente.

In questa gallery vi mostriamo quindi alcuni dei vip presenti all’evento e i loro look firmati, in linea perfetta con la Milano Fashion Week, da alcuni dei più importanti brand del Made in Italy.