Milano Fashion Week 2017: i locali più glamour per assaporare l’atmosfera della Settimana della Moda

Si è aperta quest’oggi la Milano Fashion Week 2017, settimana dedicata alla moda donna ed in particolare alle collezioni per la primavera-estate 2018. Come sempre, la manifestazione attira professionisti e fashion-addicted da ogni parte del mondo, che giungono a Milano per ammirare in anteprima le collezioni dei brand italiani ma anche per assaporare l’atmosfera unica che è in grado di regalare il Quadrilatero della moda meneghina durante la settimana di Milano Moda Donna. Ma quali sono i locali più glamour da visitare assolutamente?

Seguendo una selezione fatta da The Fork – applicazione che permette di prenotare i locali di maggior tendenza direttamente da app – quest’oggi vi suggeriamo alcuni indirizzi assolutamente imperdibili durante la Milano Fashion Week 2017.

Armani Cafè: collocato nel cuore del Quadrilatero della moda, nell’intero building in via Manzoni dedicato ai marchi del re indiscusso della moda Giorgio Armani. Oltre al café, il locale offre anche un ristorante di gran classe e il celeberrimo Armani Nobu;

Bistrot Martini Dolce&Gabbana: situato in Corso Venezia, il locale è celebre per il suo gusto barocco e ricercato. Si tratta di un ristorante gourmet che coniuga ricerca contemporanea e tradizione siciliana: dalla rosticceria sicula al risotto con finferli, cernia e bottarga, dalla tipica cassata alla tartare di fassona, gli ottimi contrasti sono imperdibili;

The Stage Fine Dining Octavius Bar: questo locale si trova nella modernissima Piazza Gae Aulenti, nuovo centro del fashion e del design meneghino. Nato a coronazione del nuovo concept store Replay, il ristorante offre un’atmosfera davvero mozzafiato catapultando i clienti in un palcoscenico in puro stile hollywoodiano. All’interno c’è anche la possibilità di prenotare anche l’esclusiva vip room per gustare al meglio le innovative ricette in menu.

In copertina: The Stage Fine Dining Octavius Bar – Courtesy of TheFork Italia Press Office