Milano Fashion Week 2017: Gusto 17 celebra la moda italiana con 3 nuovi gusti di gelato

Dopo la giornata d’apertura, Milano si trova nel bel mezzo della Settimana della Moda. E’ proprio in occasione della Milano Fashion Week che Gusto 17, agrigelateria situata in Via Savona al numero 17, ha deciso di dedicare una capsule collection che prevede tre nuovi gusti di gelato ispirati ad altrettanti brand della moda italiana. In particolare, sarà possibile assaggiare i gusti dedicati a Giorgio Armani, Gianni Versace ed Elsa Schiaparelli.

I nuovi gusti sono nati dall’estro di Vincenzo Fiorillo, uno dei tre fondatori dell’agrigelateria milanese, in occasione della Milano Fashion Week 2017. Questi gelati glamour sono stati creati con ingredienti rigorosamente naturali, di stagione e con materie prime del territorio che sono state mixate per dar vita ad una palette di sapori disponibili, in via Savona 17, solo dal 20 al 25 settembre. Ma per cosa si distinguono questi esclusivi gelati limited edition disponibili da Gusto 17?

Il gusto di gelato dedicato a Giorgio Armani rivive dal punto di vista sensoriale nelle tonalità del grigio, colore icona dello stilista, e nel gusto delicato della crema di sesamo nero servito con pane Carasau e miele Millefiori del Cilento: il gusto rispecchia perfettamente il minimalismo e l’eleganza del brand;

Il gelato Versace – secondo gusto firmato Gusto 17 – è invece un sorbetto di latte di mandorla e curcuma con scagliette di fondente 70% del Perù: il gusto è perfetto per richiamare i colori solari e vivaci della maison di moda;