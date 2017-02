Milano Fashion Week 2017 febbraio: i party più “in” della Moda Donna

Non solo sfilate in occasione della Milano Fashion Week 2017 febbraio. Oltre alle presentazioni e agli eventi culturali che inonderanno la vita mondana della città all’ombra della Madonnina, anche tanti party esclusivi che accoglieranno solo i top del mondo della moda. Tra una sfilata e l’altra insomma, soprattutto dall’ora dell’aperitivo in poi, non ci sarà da stupirsi se per le strade di Milano si vedranno aggirarsi top model, stilisti, influencer e fashion blogger: saranno loro i protagonisti dei party più glamour della Milano Fashion Week 2017 di febbraio. Vediamo quindi gli appuntamenti più “in” della settimana della moda donna.

Il calendario degli eventi e dei party più esclusivi della Milano Fashion Week 2017 febbraio si apre già martedì 21 con la mostra #likes timless in via della Spiega organizzata da Marie Claire. Non sarà certamente da meno la sera successiva L’Uomo Vogue che in collaborazione con Safilo apre in via Manzoni la mostra “A forward vision for eyewear heritage”. Sempre mercoledì 22 accoglieranno solo i top del mondo della moda il tradizionale cocktail di Valentino e l’evento di Gucci. Assolutamente imperdibile per i protagonisti del mondo del fashion l’inaugurazione della nuova boutique in via Montenapoleone di La Perla di giovedì 23. Eppure gli imperdibili party di questa giornata saranno serali; un vero must del glamour sarà l’evento organizzato da The Blonde Salad, il blog di Chiara Ferragni, nonché il “Dreaming Party” di Luisa Beccaria organizzato con Tiffany.

Il weekend della Milano Fashion Week 2017 di febbraio non sarà certamente meno ricco. Imperdibili per i protagonisti della settimana della moda il cocktail di inaugurazione della nuova boutique in via della Spiga di Maria Grazia Severi di venerdì 24 nonché il “selfie party” di Cristiano Burani di sabato 25 in concomitanza con quello organizzato da Elle che inaugura la mostra per i suoi 30 anni. A chiudere la settimana della moda milanese domenica 26 febbraio Moncler con il lancio ufficiale della sua Lunette Collection.