Milano Fashion Week 2017: eventi, appuntamenti da non perdere e come seguire live le sfilate

E’ stata inaugurata questa mattina la Milano Fashion Week 2017, la settimana della Moda Donna dedicata alle collezioni primavera/estate 2018. Come tradizione, il quadrilatero della moda di Milano – ma anche location inusuali – si trasformeranno, sino al 25 settembre, nel palcoscenico perfetto per le sfilate del fashion system italiano. Quest’oggi vi segnaliamo quindi tutti i principali eventi ed appuntamenti della giornata, ma non solo: i fashion-addicted che non avranno modo di partecipare alle sfilare potranno comunque seguire la diretta streaming delle passerelle.

Sarà una Milano Fashion Week innovativa e contemporanea quella che si è aperta oggi nella città meneghina, indiscussa capitale della moda italiana. Sino al 25 settembre, infatti, la Camera della Moda proporrà un fitto calendario di eventi e appuntamenti da non perdere assolutamente, con ben 64 sfilate in programma: tema della nuova edizione di Milano Moda Donna sarà la sostenibilità, sia delle produzioni sia dell’intera filiera produttiva del fashion. E’ in quest’ottica che, domenica sera, si terrà il Green Carpet Fashion Award durante il quale verrà assegnato il prestigioso premio realizzato da Caroline Scheufele di Chopard. Ma quali sono gli appuntamenti imperdibili della prima giornata?

Tra le sfilate più attese del Day#1 della Milano Fashion Week 2017 c’è sicuramente quella di Gucci, che si terrà oggi alle 15: a seguire – alle 16 e alle 17 – sfileranno le modelle di Byblos Milano e Alberta Ferretti. Tra gli eventi più attesi di tutta Milano Moda Donna, invece, segnaliamo la sfilata di Salvatore Ferragamo che si terrà sabato sera e sarà anche l’occasione per il lancio ufficiale della sua nuova fragranza. Segnaliamo inoltre che le sfilate possono essere seguite sia dai maxi schermi allestiti in città sia via web: sul portale della manifestazione, infatti, sarà possibile seguire in streaming tutte le sfilate.