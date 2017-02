Milano Fashion Week 2017 date febbraio: calendario e stilisti protagonisti

Nel mese di febbraio nel capoluogo lombardo torna protagonista la moda; dopo che le luci si sono spente sulle passerelle maschili, arriva infatti il momento della Milano Fashion Week 2017 dedicata all’abbigliamento e agli accessori femminili. L’appuntamento quest’anno all’ombra della Madonnina è nelle date che vanno dal 22 al 27 febbraio 2017, per una settimana all’insegna del glamour, delle sfilate, degli appuntamenti e delle feste più fashion. Ecco quindi tutto quello che dovete sapere sul calendario e i protagonisti di questa imperdibile manifestazione.

La Camera della Moda Italiana ha reso disponibile una prima bozza del calendario della Milano Fashion Week 2017 che vede protagonisti tantissimi volti noti ma anche molte new entry: scopriamo i dettagli. Si parte mercoledì 22 febbraio con le sfilate di Grinko, a seguire Wunderkind, Cristiano Burani, Gucci, Fay, Alberta Ferretti, N°21, Fausto Puglisi, Francesco Scognamiglio e Annakiki. Molto intensa la seconda giornata di sfilate con Max Mara, Genny, Luisa Beccaria, Fendi, Vivetta, Anteprima, Emilio Pucci, Les Copains, Angel Chen, Prada, Daniela Gregis, Byblos Milano, Moschino e Atsushi Nakashima. Si prosegue venerdì con le sfilate di Diesel Black Gold, Emporio Armani, Lucio Vanotti, Sportmax, Krizia, Etro, Giamba, Tod’s, Marco De Vincenzo, Versace, Aigner e Vionnet.

Il weekend della Milano Fashion Week 2017 non è certamente più leggero in calendario. Si parte sabato mattina con Bottega Veneta e a seguire Antonio Marras, Blumarine, Missoni, Ermanno Scervino, Jil Sander, Cividini, Gabriele Colangelo, Aquilano.Rimondi, Philosophy di Lorenzo Serafini, Leitmotiv, Elisabetta Franchi. La domenica della settimana della moda femminile prende il via con Simonetta Ravizza, seguita da Marni, Trussardi, Laura Biagiotti, Stella Jean, Maurizio Pecoraro, MSGM, Salvatore Ferragamo, Au Jour Le Jour, Arthur Arbesser e Calcaterra. Chiudono lunedì 27 febbraio Ricostru, Giorgio Armani, Alberto Giambelli, Mila Schon e Daizy Shely.

[IL CALENDARIO E’ ANCORA IN AGGIORNAMENTO]

Credit Foto: pagina Facebook Camera Nazionale Moda Italiana