Milano Fashion Week 2017, Collezione Giorgio Armani Primavera/Estate 2018: tutti gli ospiti in passerella (FOTO)

Presentata la Collezione Giorgio Armani Primavera/Estate 2018 in occasione della Milano Fashion Week 2017. Tanti i personaggi di spicco del mondo della moda, dello sport e dello spettacolo, protagonisti in passerella. A partire da Cate Blanchett: attrice di fama internazionale, vincitrice di due premi Oscar. Volto della campagna pubblicitaria del profumo Sì Giorgio Armani.

Alla Milano Fashion Week 2017, in occasione della presentazione della Collezione Giorgio Armani Primavera/Estate 2018, spazio anche al campione automobilistico Lewis Hamilton che si gioca il titolo mondiale con il ferrarista Vettel.

E ancora, per presentare la Collezione Giorgio Armani Primavera/Estate 2018 alla Milano Fashion Week 2017, spazio in passerella a Livia Firth: fondatrice del progetto Eco Age Ltd che quest’anno insieme alla Camera Nazionale della Moda Italiana darà il via alla prima edizione di Green Carpet Fashion Awards Italia 2017, che si svolgerà domenica 24 settembre presso il Teatro alla Scala. Inoltre, spazio anche alla Principessa Charléne di Monaco, protagonista insieme a Giorgio e Roberta Armani…

Tra gli altri nomi protagonisti in passerella della Milano Fashion Week 2017 per presentare la Collezione Giorgio Armani Primavera/Estate 2018 anche la top model Amber Valletta e Rula Jabrel, giornalista e scrittrice.