Milano Fashion Week 2017, Anna Cleveland in Stella McCartney (FOTO)

In occasione della Milano Fashion Week 2017, Anna Cleveland, top model olandese, ha indossato un abito di Stella McCartney. La figlia di Pat, infatti, ha indossato un abito bianco in pizzo della collezione Autunno 2017 di Stella McCartney con una clutch rigida con stelle dorate in occasione del party di Vogue Italia «The New Beginning».

Ma chi è Anna Cleveland? La top model del momento è nata in Olanda, patria del padre, il fotografo Paul van Ravenstein, ma è cresciuta a Stresa, sul Lago Maggiore. La giovane, che dal 2015 si è imposta come uno dei volti più richiesti della moda, a soli 2 anni posava per il suo primo editoriale di moda, a 4 anni calcava già la passerella di Moschino, a 13 era da Chanel con la madre e il fratello. Nel 2004 il trasferimento in New Jersey con la famiglia.

Caught in a state of mind 💛 In celebrations NYFW with @crfashionbook For #bazaaricons @zefashioninsider @kylehagler @philosophyofficial Un post condiviso da Anna Cleveland (@anna_vrc) in data: 17 Set 2017 alle ore 05:17 PDT

Classe 1989, Anna Cleveland è alta 178 centimetri e le sue curve fanno impazzire i suoi follower: sui social, infatti, la modella che ieri è stata protagonista alla Milano Fashion Week 2017 ha un grande seguito…