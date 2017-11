Milano Fashion Global Summit 2017: al via la sedicesima edizione a tema “Luxury Reloaded”

Al via Milano Fashion Global Summit 2017, sedicesima edizione che riunisce – nella capitale della moda italiana – i più importanti esponenti del settore della moda e altre celebri personalità da tutto il mondo al fine di discutere e analizzare le nuove opportunità e sfide che il settore della moda e dei luxury goods affrontano in un mercato in continua trasformazione. Il summit si rivolge ai Capi d’impresa e alle Alte Direzioni aziendali ed è concepito, unico nel suo genere, come momento d’incontro tra il mondo della creazione, dell’industria, della distribuzione e della finanza.

Tema della sedicesima edizione del Fashion Global Summit sarà “Luxury Reloaded. Dalla trasformazione della Cina all’evoluzione americana, dall’e-commerce all’omnichannel, le nuove sfide del lusso”. L’evento – in programma per il prossimo 23 novembre – si occuperà di esplorare come i big player del lusso, ma anche aziende di moda, stanno affrontando le nuove sfide legate alla rivoluzione digitale e all’evoluzione dei principali mercati.

Nato nel 2002 da un’idea di Class Editori, e organizzato in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana, The Wall Street Journal Europe e Bank of America–Merrill Lynch, il Milano Fashion Global Summit rappresenta uno dei più importanti momenti d’incontro tra il mondo della creazione, dell’industria, della distribuzione e della finanza. Tra i grandi protagonisti di questa sedicesima edizione, ricordiamo la presenza di: Brunello Cucinelli, Paolo Panerai, Antonino Mattarella e Gilles Moëc di Merrill Lynch, Carlo Capasa (CNDMI) , Andrea Morante (Sergio Rossi), Angela Missoni, Michele Norsa, Paolo Mascio (Yoox), Mattia Mor (Mei.com /Alibaba), Lavinia Biagiotti, Diego Rossetti, Michele Serafini (Philosophy) e Gabriele Maggio (Moschino); Roberta Benaglia (Style Capital Sgr), Andrea Ottaviano ( Catterton), Michele Scannavini, (Ice), Luca Gastaldi (Emea), Emanuela e Erika Andreetta (PwC) e Marco Barberini ( Saldi Privati).