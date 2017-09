Milano Fashion Film Festival: date, programma ed eventi della IV edizione

Dopo la Vogue Fashion Night’s Out, Milano si prepara ad un nuovo grande evento dedicato alla moda e al fashion. Collateralmente alla Milano Fashion Week, infatti, andrà in scena anche il Milano Fashion Film Festival.

Fondato e diretto da Constanza Cavalli Etro, il Milano Fashion Film Festival si prepara alla sua quarta edizione: l’appuntamento è infatti dal 23 al 25 settembre, presso le sale del nuovo Anteo Spazio Cinema. Patrocinata da Camera Nazionale della Moda Italiana e Comune di Milano, la manifestazione proporrà una selezione di 160 fashion film, frutto dell’iscrizione che ha visto la partecipazione di oltre 800 progetti provenienti da 50 Paesi. Curatrice di questa quarta edizione è Gloria Maria Cappelletti che, insieme al Comitato Artistico del Festival, guida la selezione ufficiale supportando i giovani talenti e quelli affermati, attraverso un approccio imparziale in cui il “Grande aiuta il Piccolo”.

Il Fashion Film Festival di Milano prenderà il via il 23 settembre e sarà inaugurato con l’anteprima milanese del documentario sulla vita di Franca Sozzani dal titolo “Franca: Chaos and Creation” e diretto dal figlio Francesco Carrozzini. Come tradizione, anche quest’anno la giuria che valuterà i film in concorso sarà costituita da esponenti di spicco del mondo della moda, del cinema e dell’arte, quali Jim Nelson, direttore di GQ USA, Eva Riccobono, vincitrice del Ciak D’Oro nel 2013 per il suo ruolo nel film “Passione Sinistra”, Sølve Sundsbø, fotografo e regista di moda, Ilaria Bonacossa, direttrice di Artissima, Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Maria Luisa Frisa, critico e curatore di moda e Federico Pepe, direttore creativo e fondatore di “Le Dictateur”. Maggiori info su www.fffmilano.com.