Milano Digital Week: nasce la quattro giorni dedicata all’innovazione e al digitale

E’ stata presentata nella Sala dell’Orologio di Palazzo Marino la Milano Digital Week, la quattro giorni che trasformerà ufficialmente il capoluogo lombardo in capitale italiana dell’innovazione. In particolare, l’appuntamento sarà dal 15 al 18 marzo 2018 ma è già aperta la Call for proposal finalizzata a raccogliere idee e progetti da proporre poi alla cittadinanza durante i giorni di manifestazione.

“Siamo molto felici di annunciare la prima Digital Week” – ha affermato Roberta Cocco, assessore a Trasformazione digitale e Servizi civici – “Sarà una speciale rassegna a porte aperte, realizzata grazie alla collaborazione tra pubblico e privato, per mostrare ai cittadini i migliori progetti e le idee più innovative della Milano digitale”. La Milano Digital Week mira a diventare un evento fondamentale per i cittadini riunendo sotto uno stesso “tetto” diversi temi – dall’innovazione sociale alle startup, dall’industria 4.0 alla digital education – attraverso talk, mostre, seminari, eventi, performance, workshop e laboratori.

“La Milano Digital Week vuole svelare il cuore digitale della città ai cittadini, creando occasioni di incontro e conoscenza, momenti di riflessione sulla trasformazione digitale che sta cambiando il nostro modo di vivere, lavorare, muoverci e divertirci” – ha affermato invece Carlo Mango, Consigliere Delegato di Cariplo Factory. “Una chiamata rivolta ad aziende,

istituzioni, associazioni, università e startup, affinché mostrino le idee e le innovazioni con cui vogliono rendere migliore il futuro della città e delle persone che la abitano” – ha concluso Carlo Mango.