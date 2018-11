Milano, Dhole: la cucina fusion diventa gourmet

Milano, nuovi indirizzi da segnare in agenda. In via Girolamo Tiraboschi, zona Porta Romana, tra piante e sedute rosa cipria, un nuovo locale dal respiro internazionale. E’ Dhole Milano, il progetto di tre giovani imprenditori già conosciuti ai palati fini milanesi per Eppol Milano.

Dhole è un nuovo concetto di gourmet: una cucina asiatica fusion, proposta anche per il brunch nei weekend, in cui i sapori esotici sorprendono e si mischiano, accompagnati da cocktail d’autore. Il menu offre piatti sorprendenti, come il tonno tataki con mousse al wasabi e daikon teriyaki, oppure conchiglioni con seppie allo zenzero e mela Granny Smith crema di wakame e broccolo. Anche i dolci sorprendono e conquistano, a cominciare dalla panna cotta al cocco, mango e Pisco.

La drink list, creata da Maximiliano Ruiz con la collaborazione di Milo Occhipinti, propone 12 cocktail, ognuno dei quali dedicati ad un paese dell’Asia. Così tra Thailandia, Vietnam, Laos e Russia si scoprono spezie, ingredienti, prodotti quasi dimenticati o mai sentiti. Un viaggio esperienziale tra gli ingredienti e la storia di ogni cocktail.

Un locale elegante e sofisticato, informale e contemporaneo allo stesso tempo.

Aperto dalle 7.30 alle 2.00, Dhole Milano spazia dalla colazione al dopo cena passando da pranzo, merenda con social table e aperitivo. Un nuovo indirizzo dove sperimentare e provare emozioni attraverso il cibo e la miscelazione.