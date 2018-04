Milano Design Week e Miart 2018: in Rinascente i progetti dell’artista Vajiko Chachkhiani

In occasione di Miart e della Settimana del Design, due degli eventi più importanti per Milano, dal 12 al 22 Aprile, Rinascente presenta Under the Midday Sun e Cotton Candy, due progetti appositamente creati dall’artista Vajiko Chachkhiani.

UNDER THE MIDDAY SUN | WINDOW PROJECT – Il progetto ridisegna le vetrine che si affacciano su piazza Duomo e invita il pubblico a entrare in un universo in cui la natura trasforma ogni elemento. Niente rimane lo stesso sotto l’effetto del suo vortice. Le installazioni si raccontano attraverso 8 prototipi, che rappresentano sculture non finite di tre soggetti: un individuo che raccoglie cotone, muscoli di cavallo e una tigre, circondati da cespugli secchi, alberi e soprattutto dal vento. E’ il vento che modifica fisicamente le sculture con il passare del tempo, è il vento che le porterà a scomparire. Questa scomparsa graduale richiama metaforicamente il sacrificio del lavoro fisico, poiché chi raccoglie cotone percepisce una paga minima. Adesso come in passato. La doppia natura, storica e contemporanea, del progetto è molto ben rappresentata dalla qualità stessa delle sculture: una parte di esse è la ricostruzione di pezzi storici, una parte di pezzi moderni. Un progetto sorprendente e radicale che rende tangibile come le forme sono condizionate dalla Natura. E dalla Vita.

COTTON CANDY | IL FILM – Questo film parla del conflitto interiore di una giovane nonna, che ripercorre tutta la sua vita nello spazio di uno spettacolo al circo, al quale assiste in compagnia della nipote. Mentre guarda la performance entra per la prima volta in contatto con sé stessa, prima di quel momento non ne ha mai avuto il tempo. Si apre così un dialogo interiore che genera il conflitto. E sia che si tratti di un conflitto manifesto o celato, in ogni caso lo spettacolo al circo rappresenta un rito di passaggio e lo zucchero filato, che cade a terra alla fine del film, evoca la liberazione della donna da ciò che la opprimeva. Attraverso questo film il pubblico vive un'esperienza fortemente emozionante, amplificata dalla colonna sonora, composta esclusivamente da musica e rumori di fondo.

Under the Midday Sun e Cotton Candy fanno parte di una serie di progetti artistici commissionati e finanziati da Rinascente, da sempre impegnata nel sostegno e nella produzione di progetti culturali, che vedono protagonisti artisti promettenti del panorama internazionale. Dopo l’Evento, i progetti verranno inseriti nelle collezioni di musei internazionali di arte contemporanea.