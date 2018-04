Milano Design Week 2018, Paola Conti presenta il suo rinnovato design

Elementi, dal greco stoicheîa, si ritrova in Platone nel significato di lettere dell’alfabeto, vale a dire gli elementi primi di ogni parola. Il termine al singolare è stoichêion, nel senso di principio, inizio, componente minimo. È infatti da un principio elementare, da una sorgente impercettibile ai più che si avvia il percorso creativo di Paola Lenti, quel transito-passaggio che restituisce agli elementi una vibrazione primitiva, un impulso vitale che ricompone frammenti minimi per trasformarli in oggetti inimitabili, forme compiute, tessiture, colore.

Questa scintilla creativa, che ha in sé il desiderio di fare per avvicinarsi alla perfezione, è la spinta capace di infondere negli elementi nuove gradazioni cromatiche e inedite sfumature di senso, di concepire insolite corrispondenze tra materiali tecnologici e sapienti manualità, di creare tessiture che dischiudono nuovi universi sensoriali nei quali si riverberano colori che evocano il nitore della luce. Sono elementi primi quelli ai quali dà vita l’energia creativa di Paola Lenti: lettere di un alfabeto immaginario, in cui le parole diventano oggetti concreti, mobili originali, tessiture uniche che trasfondono negli spazi abitativi ritmo, forma, equilibrio.

La costante ricerca del bello in tutte le sue forme espressive si rivela soprattutto nell’accurata scelta dei materiali che Paola Lenti propone in nuove sfumature e in accostamenti singolari, grazie a un dialogo intenso con il mondo della ricerca tecnologica, in uno scambio di esperienze non solo estetiche, ma anche di rispetto dell’ambiente e della natura. Il rapporto strettissimo e fecondo tra la tecnologia dei materiali e la pratica artigianale più raffinata è una delle costanti delle collezioni Paola Lenti. Un procedere che è insieme sfida e tensione verso la perfezione: requisiti che hanno fatto delle creazioni dell’azienda punti di riferimento imprescindibili nel multiforme universo dell’arredamento contemporaneo.