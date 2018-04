Milano Design Week 2018: in Piazza Gae Aulenti il giardino segreto “Hidden Garden”

Dal 16 al 22 aprile, in occasione della Milano Design Week 2018, Piazza Gae Aulenti si arricchisce di un “giardino segreto”, pensato dallo studio Pierattelli Architetture, come uno spazio dove riappropriarsi del tempo e recuperare il rapporto con la natura. “Hidden Garden” è un giardino incantato, popolato da alberi, fiori, piante e cinto da alte pareti realizzate in Krion: l’innovativo materiale dalle proprietà antibatteriche e fotocatalitiche che aiutano la purificazione dell’aria.

La suggestiva installazione sorgerà al centro del distretto di Porta Nuova, simbolo della nuova Milano e regalerà alla città un’oasi dove ritrovare il piacere di una passeggiata nel verde, giocare o sognare. “Hidden Garden” è un giardino nascosto, ma allo stesso tempo infinito. Uno spazio di oltre 100 mq protetto da una cinta di pannelli che lo celano alla piazza, lasciando intravedere dall’esterno solo scorci e prospettive.

I pannelli esterni sono pensati come delle “tele vuote”, che potranno essere decorate con disegni, murales e pensieri, da chiunque abbia voglia di esprimere la propria creatività, per poi essere facilmente ripuliti e accogliere un nuovo messaggio. All’interno gli stessi pannelli sono invece ricoperti di specchi che creano un affascinante gioco di riflessi restituendo la sensazione di uno spazio senza fine, in cui astrazione e realtà si confondono.