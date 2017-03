Milano Design Week 2017, Vivienne Westwood: collaborazione con designer e artisti nelle sue boutique milanesi

A Milano è tempo di Design Week 2017: come tradizione, in occasione del Salone del Mobile, anche quest’anno la città meneghina tornerà ad essere capitale del design con eventi che – oltre ai padiglioni fieristici – toccheranno negozi, boutique, ristoranti, ecc… E’ proprio per quest’occasione che la stilista britannica Vivienne Westwood ospiterà, nelle sue boutique milanesi, un’esclusiva collaborazione con designer e artisti.

Protagoniste della Milano Design Week 2017 anche le boutique milanesi di Vivienne Westwood. In particolare, il Fuori Salone si snoderà all’interno della boutique Vivienne Westwood di Corso Venezia, 25 presentando le collezioni di Kenneth Cobonpue e Midsummer. In particolare, come si legge in una nota, “Kenneth Cobonpue presenterà Woven Jungle Collection. Grazie alla forza dei suoi intrecci e delle sue forme naturali, i prodotti presentati sono molto legati all’idea di natura, di foresta e di colore. Progetti diversi tra loro, adatti per l’outdoor e l’indoor, eleganti e raffinati spesso ironici. Al piano superiore del building Vivienne Westwood di Milano, rigore e sofisticata ricerca si incontrano per creare una camera preziosa e raffinata composta da letto, complementi, lenzuola e coperte. Questo è Midsummer, nuovo brand nell’arredo, i cui pezzi sono tutti su disegno di Chiara Mennini. Da Vivienne Westwood, Midsummer presenta due stanze, una rigorosa e l’altra più estrosa molto caratterizzante degli spazi”. Gli interessati potranno visitare il percorso dal 4 al 9 aprile, dalle ore 12 alle ore 20.30.

Parteciperà alla Milano Design Week 2017 e al Fuori Salone anche la boutique Vivienne Westwood di via Vincenzo Capelli, 4: lì continuerà la collaborazione con la Galleria D’Arte Il Vicolo e, per quest’edizione del Salone del Mobile, saranno ospitate le opere di Antonio De Luca, “Into the garden”. I visitatori potranno quindi ammirare una serie di creazioni ispirate al tema della natura eseguite con diversi materiali: alberi e foreste in legno, ferro e ceramica e una installazione di piccoli Godzilla in ceramica smaltata. In questo caso l’orario di apertura è dalle 10.30 alle 19.30.

In copertina: Midsummer