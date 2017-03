Milano Design Week 2017: Pratesi presenta il progetto Abitabito

In occasione del Salone del Mobile – uno degli eventi più attesi della primavera meneghina – si terrà anche quest’anno la Milano Design Week, un’intera settimana dedicata al design a cui parteciperà anche Pratesi con il progetto Abitabito.

L’appuntamento con la Milano Design Week 2017 è dal 4 al 9 aprile. In occasione del Salone del Mobile, infatti, anche quest’anno il capoluogo lombardo diventerà capitale italiana del design ospitando una settimana ricca di appuntamenti che – organizzati dalla aziende più rappresentative del settore – daranno vita ad un grande evento collettivo e diffuso per la città Milano. Tra i brand presenti alla Milano Design Week 2017 anche Pratesi, marchio italiano del lusso nella casa: l’azienda presenterà in particolare il progetto Abitabito, tre installazioni che interpretano tre abiti-stanza realizzati con i preziosi tessuti Pratesi.

Ideato da Alessandro Guerriero con la direzione artistica di Denise Bonapace, il progetto Abitabito presenterà la realizzazione di tre abiti-stanza da parte di un team internazionale di designer al femminile: Fernanda Biagi, Lulu Zhang e Giulia Zorzella. Le tre designer si occuperanno rispettivamente di progettare le installazioni di una stanza da letto, una stanza da bagno e una sala da pranzo. Abitabito – progetto presentato da Pratesi in occasione della Milano Design Week 2017 – nasce da un gioco di parole tra abito e abitare. “L’abito abita il corpo e attraverso esso lo spazio circostante: è il soggetto principale del nostro dialogare con l’esterno, elemento comunicativo per antonomasia, una seconda pelle con la quale ci raccontiamo.” si legge in una nota ufficiale.

Ma cosa aspettarsi da Abitabito, progetto realizzato da Pratesi – in collaborazione con la scuola di eccellenza di attività visive TAM TAM – in occasione della Milano Design Week 2017? L’azienda leader nel settore lusso per la casa presenterà tre installazioni, rispettivamente dal titolo “Dreamer Skin”, “In between” e “A table story”. Come anticipato, gli avventori potranno dapprima immergersi in una una stanza da letto onirica e visionaria ideata da Fernanda Biagi: Lulu Zhang e Giulia Zorzella offriranno invece rispettivamente al pubblico una stanza da bagno con un percorso mentale purificatore e una sala da pranzo nella quale gli oggetti presenti si smaterializzeranno lasciando tracce colorate di sé.

“Pratesi è nato per Amore 111 anni fa. Dal 1906 la nostra famiglia si innamora del talento creativo considerandolo dono raro. Un dono che deve necessariamente esprimersi liberamente nelle sue varie forme. Questo è il sentimento alla base dell’incontro tra Pratesi e Alessandro Guerriero e il suo fantastico Tam Tam team. L’emozione sta nell’incontro con i nuovi talenti del mondo che si sentono onorati di mettere le loro mani e i loro cuori nel mondo iconico del lusso della maison Pratesi” hanno raccontato Isabella e Federico Pratesi in occasione della presentazione di Abitabito, progetto per la Milano Design Week 2017.

In copertina: Dreamer Skin, render – Fernanda Biagi