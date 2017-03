Milano Design Week 2017: Alfa Romeo celebra i valori fondanti del brand

Alfa Romeo grande protagonista della Milano Design Week 2017: durante l’evento meneghino dedicato al design, infatti, la casa automobilistica sarà presente sia per un esclusivo vernissage dal titolo “Emozioni Alfa Romeo” sia con Alfa Romeo Stelvio, il primo SUV del Biscione in oltre un secolo di storia. Ecco allora tutti i dettagli dell’evento…

E’ al via la Milano Design Week 2017, la settimana che – in occasione del Salone del Mobile 2017 – trasformerà il capoluogo lombardo nella capitale italiana del design. In occasione di questo grande evento, che coinvolgerà tutta la città, anche Alfa Romeo sarà presente per raccontare oltre un secolo di storia del “Made in Italy”: in particolare, il Biscione sarà ospitato presso il prestigioso Spazio Zegna – in Via Savona, 56 – personalizzato per l’occasione con gli stilemi del brand premium che da oltre cento anni regala vere emozioni attraverso le sue vetture contraddistinte da una linea accattivante, frutto del perfetto equilibrio tra tradizione, design e performance.

La Milano Design Week 2017 sarà però anche l’occasione per il Biscione di presentare al pubblico la sua Alfa Romeo Stelvio, il primo SUV del Biscione: per la prima volta, l’autentico “spirito Alfa” verrà quindi espresso in una sport utility. Per chi ancora non lo conoscesse, ricordiamo che Alfa Romeo Stelvio – presentato ufficialmente al Salone di Ginevra – rappresenta, insieme ad Alfa Romeo Giulia – una delle vetture del rilancio del brand, sia a livello nazionale sia a livello internazionale.