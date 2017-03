Milano Design Week 2017: al Fuori Salone anche Rio+Design con 14 innovative creazioni [Foto]

Per il nono anno consecutivo, la Rio+Design prenderà parte alla Milano Design Week 2017. Dal 4 al 9 aprile, presso l’Università degli Studi di Milano, 14 creazioni firmate da progettisti rinomati e giovani talenti mostreranno al pubblico internazionale eccellenza del design di Rio de Janeiro.

“Presenteremo lavori di professionisti con espressioni diverse, ma uniti per la qualità e la capacità d’innovazione. Sono progetti pieni di stile: non poteva essere diversamente quando si tratta di Rio de Janeiro. Ringrazio l’Apex-Brasil per l’invito ad integrare l’evento Be Brasil, durante il quale manterremo la tradizione di partecipare ad incontri di business per stabilire fruttuose partnership per lo sviluppo della industria e dei servizi in Brasile” ha commentato il sottosegretario per lo Sviluppo Economico dello Stato di Rio de Janeiro, Dulce Ângela Procópio, a proposito dell’esposizione che si terrà durante la Milano Design Week 2017.

Qui di seguito, quindi, vi lasciamo in anteprima le immagini delle creazioni esposte in occasione del Fuori Salone della Milano Design Week 2017.

Credit: Paula Acosta Ufficio Stampa

In Copertina: Lattoog, dei designer Leonado Lattavo e Pedro Moog – Poltrona Marapendi