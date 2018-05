Milano, Cripta San Sepolcro riapre al pubblico: al via il restauro con 1€

Il Cantiere della Cripta a Milano: è stata riaperta al pubblico dal marzo scorso la Cripta di San Sepolcro dopo 50 anni di chiusura. Sono iniziati i lavori di restauro finanziati dal contributo di 70mila visitatori più i fondi stanziati dal Ministero dei Beni Culturali hanno permesso di dare il via ai lavori di restauro che consentiranno di apportare operazioni di conservazione e manutenzione a questo luogo antico e ricco di storia. La Cripta di San Sepolcro è collocata sotto la Chiesa omonima, così come la Piazza. Ora è possibile godere di quella storia millenaria della Città e di chi ha contribuito a renderla grande. Intorno alla Cripta ha preso vita un circuito di grande interesse grazie alla presenza del Foro Romano, della Biblioteca Ambrosiana e di Palazzi storici. Il monumento è aperto solo di sera, dal Lunedì al Venerdì dalle 17.00 alle 21.00. Sabato e Domenica dalle 15.00 alle 22.00. Aperture speciali mattutine per scolaresche e gruppi organizzati.

Il restauro: l’avvio dei lavori è stato reso possibile, anche come già evidenziato, grazie al contributo dei visitatori. Approvato il primo milione di euro per i lavori di restauro della Cripta di San Sepolcro, da Maggio è possibile scoprire tutti questi importanti lavori con visite a solo 1€ oltre il biglietto. La prima fase di restauro durerà un anno. La visita include l’accesso alla Cripta e alle mostre organizzate, l’accesso al Foro Romano e l’accompagnamento da parte di personale formato racconterà ai visitatori la storia della Cripta e dei lavori di restauro.

Una nobile iniziativa resa possibile dalla collaborazione tra la Pinacoteca Ambrosiana, la Soprintendenza dei Beni Artistici di Regione Lombardia e il Gruppo MilanoCard, che gestisce la Cripta di San Sepolcro. Il programma prevede anche la possibilità di visitare i cantieri con tour ad hoc, grazie al quale per la prima volta sarà data la possibilità di scoprire come funziona l’affascinante attività legata alla manutenzione, al recupero, al ripristino e alla conservazione dei beni storici e artistici così antichi. Quando il cantiere sarà entrato nel vivo, saranno effettuate anche esclusive visite durante gli orari di lavoro in cui sarà possibile vedere i restauratori al lavoro e interloquire con loro. All’interno è stata allestita una mostra, dall’11 maggi, dal titolo “Michelangelo alla Cripta di San Sepolcro”, che include il cortometraggio Lo Sguardo di Michelangelo del regista Antonioni e degli scatti fotografici del Mosè realizzati da Aurelio Amendola. Al termine della mostra sarà possibile acquistare quegli scatti d’autore; gli incassi andranno a finanziare l’opera di recupero.