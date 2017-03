Milano CityLife: prende forma il nuovo polo di lusso a Tre Torri [FOTO]

Milano cambia volto, è in continua evoluzione e il suo cambiamento in metropoli di lusso ipermoderna, con un cuore tradizionale e storico, non accenna a fermarsi. Dopo il successo della rivalutazione della zona Garibaldi con la moderna Piazza Gae Aulenti, il Bosco Verticale e le altre residenze di lusso, ora è il momento per l’ex zona di Fiera Milano di cambiare volto. Dopo il trasferimento a Rho degli spazi della Fiera infatti questa parte di Milano, con una superficie di circa 255 000 metri quadrati, è rimasta libera e già nel 2007 partì il progetto per la rivalutazione di Milano CityLife. Non tutto è andato come previsto e una zona che doveva essere pronta per Expo 2015, forse vedrà la luce nella sua interezza nel 2018.

Ad oggi però buona parte del progetto è già in piedi e mostra tutta la sua bellezza di nuova area innovativa e di lusso. Il progetto di Milano CityLife infatti vedrà la costruzione di tre torri (dal nome della nuova fermata della metropolitana M5): la Torre Isozaki ovvero “Il Dritto”, la Torre Hadid ovvero “Lo Storto” e infine la Torre Libeskind ovvero “Il Curvo”. Se le prime due fanno ormai parte del panorama di questa zona della città, la terza è ancora in cantiere dopo non poche modifiche al progetto.

In concomitanza con i tre alti grattacieli (la Torre Isozaki con i suoi 200 metri e 50 piani è divenuta la più alta d’Italia), molte però saranno anche le zone commerciali e residenziali che prenderanno vita attorno all’immenso parco pubblico di 170 mila metri quadrati. Già presenti nel panorama della Milano CityLife sia le residenze Hadid, che si affacciano su piazza Giulio Cesare e sul nuovo parco pubblico, che le residenze Libeskind, verso piazza Amendola, dove ha preso casa anche il noto rapper Fedez.

Credit Foto: Alessandro Cassotta