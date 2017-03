Milano Art Week 2017, inaugurato il “Giardino di Palazzo Reale”

Ha preso il via la Milano Art Week 2017, una settimana che – oltre ad anticipare quella dedicata al design e al Salone del Mobile – porterà nel capoluogo lombardo un ricco programma di eventi dedicati all’arte. Arriva proprio in quest’occasione l’inaugurazione del “Giardino di Palazzo Reale”, un nuovo angolo verde nel cuore della città.

E’ stato inaugurato ieri il “Giardino di Palazzo Reale”, un nuovo spazio green nel cuore pulsante di Milano nonchè adiacente ad uno dei luoghi della cultura più celebri della città. Questo nuovo ambiente verde è stato realizzato in collaborazione con l’associazione Orticola di Lombardia, su disegno dell’architetto paesaggista Marco Bay. In una nota ufficiale, il Comune di Milano spiega come il “Giardino di Palazzo Reale” – ubicato nel secondo cortile affacciato sulla via Francesco Pecorari – rappresenti una sorta di “scomposizione” del giardino simmetrico all’italiana, un tempo presente nel cortile principale di Palazzo Reale.

Il “Giardino di Palazzo Reale” non è vuole essere però solo un tuffo nel passato: questo nuovo spazio verde nel cuore meneghino è un giardino pubblico definitivo, attrezzato con panchine e illuminato, con un investimento iniziale che dura nel tempo. Le grandi vasche presenti nel giardino ospitano platani orientali coltivati a ombrello e un “sottobosco” con ellebori, rose, begonie, mirto: si creano così diversi ambienti inseriti nel verde, che invitano alla sosta. Il giardino si estende anche sotto il portico con vasi e sedute, offrendo una zona più protetta che si insinua in una stanza che va “Oltre il Giardino” ed entra nel Palazzo Reale: qui, Orticola di Lombardia ha allestito un ambiente con disegni dell’architetto Marco Bay, stampati ad altissima risoluzione su tessuto Alcantara® e montati su pannelli che creano una scenografia in continuum ideale col giardino esterno.