A Milano apre “Glacé Sweet Concept Store”

A Milano arriva Glacé. Ilaria Forlani, food designer e giovane pastry chef creativa, originaria di Palazzolo sull’Oglio, Brescia, ha deciso di concretizzare il sogno di aprire una gelateria, secondo il suo stile creativo, nel cuore di Milano. Già nota per le sue creazioni che uniscono il design al mondo del gelato artigianale, Ilaria inizia una nuova avventura e apre Glacé Sweet Concept Store.

In questa “boutique del gelato”, dallo stile pop e fantasioso, si potranno gustare le sue creazioni artigianali e soprattutto i suoi famosi gelati Glacé, già apprezzati tra gli altri anche dal noto ristoratore Luca Guelfi, partner di questo nuovo progetto.

«Sognavo da tempo di aprire a Milano una piccola boutique colorata con laboratorio annesso che fosse un’evoluzione del mio primo store in provincia di Brescia e dove continuare a sperimentare sempre nell’ambito dei dolci e dei gelati – spiega Ilaria Forlani – Sono felice di condividere questo progetto con un guru della ristorazione concreto ed al tempo stesso visionario come Luca Guelfi. Uno stimolo ulteriore per migliorarmi ogni giorno e puntare a conquistare il palato dei milanesi (e non solo)».

In via Archimede, a pochi minuti a piedi da Piazza San Babila, lì dove si trovano Canteen, Saigon e Shimokita, i ristoranti di Luca Guelfi Company, fa capolino Glacé Sweet Concept Store.

Una boutique dal gusto pop che propone tutta la collezione di dolci e gelati di design Glacé, ma anche proposte che spaziano dalla colazione al dopo cena. Non solo si potranno gustare i gelati di Ilaria ma si potrà anche pranzare o cenare con una serie di piatti ideati ad hoc per il “dolce concept store”.

Il menù curato da Ilaria rappresenta fedelmente l’universo food & drink a cui lei si ispira e che sceglie giorno dopo giorno per le sue ricette innovative.

Matcha Golden, Pink e Chai Latte, Pancake senza glutine e Carrot Cake vegana, pane burro e marmellata, sono solo alcune delle proposte breakfast di Glacé, che per il pranzo o l’aperitivo punta su centrifughe e piatti veloci come tartare, avocado toast, cous cous ed insalate di farro o quinoa, oltre al gelato, ovviamente. Una proposta che racconta il colorato e unconventional mondo Glacé…

Tradizionale o di design, da Glacé il gelato artigianale è il vero padrone di casa, tutto l’anno. Oltre ad una selezione di gusti classici come la Crema Glacé, Nettare degli dei, Yoghurt, Nocciola, Pistacchio, Ilaria proporrà anche gusti realizzati solo con frutta fresca di stagione.

Il cioccolato sarà quello artigianale d’alta qualità made in Italy firmato Amedei Tuscany. Grande spazio ai prodotti icona di Ilaria Forlani come ice stones e sushi gelato. Tra le novità, in limited edition, le creazioni garden cake, ice pills e cheese cake!

Glacé Sweet Concept Store, un concept innovativo nel cuore di Milano dove il gelato diventa trendy e glamour!