Alex Belli gossip news: continuano le schermaglie a distanza tra l’attore e l’inviperita ex fidanzata Mila Suarez. La modella marocchina, che non accetta di essere stata scaricata per un’altra e messa alla porta dall’attore in un momento in cui non stava bene fisicamente, reduce da un intervento di chirurgia estetica al seno, torna a parlare di Alex Belli a Domenica Live.

Mila, che già aveva raccontato alla D’Urso del dolore che le aveva causato la rottura improvvisa con l’ex compagno, è tornata in trasmissione a parlare della sua relazione, rivelando particolari piccanti e intimi che riguardano lei e Belli. Secondo quanto rivela Mila, Alex Belli era molto pretenzioso sotto le lenzuola e le chiedeva di fare “cose particolari”. Queste le parole della modella: “Lui voleva fare delle cose, che io con la mia religione non potevo e non volevo fare, cose che per una ragazza normale come me, con la mentalità araba, non è da accettare” ha dichiarato. Le parole di Mila Suarez hanno inevitabilmente scatenato i social: “Donna araba con la mentalità chiusa? E poi vai in tv con il seno in vista! Notò un po’ di incongruenza!”, ha scritto un utente. In tanti poi si sono detti curiosi in merito alle “cose particolari” che Alex Belli le avrebbe chiesto di fare a letto: “Un rapporto a tre?”, hanno insinuato diverse persone. E c’è chi si è lasciato andare all’ironia: “A Domenica Live 50 sfumature di Alex Belli”.

Quando è stato ospite a Domenica Live, Alex Belli aveva rispedito al mittente tutte le accuse affermando che non ha mai tradito la Suarez e che la ragazza di cui ha parlato era solo una modella di un evento che stava gestendo. L’attore ha addebitato alla gelosia della ex la causa della loro crisi. “Lui ha raccontato solo quello che voleva per pulire la sua immagine. Non ha raccontato che mi ha portata in albergo, non ha raccontato che ha messo la mano nella mia borsa per prendere le chiavi di casa e portare lì subito un’altra donna. Non ha raccontato che spariva anche per diciotto ore o tornava il giorno dopo”, ha replicato ieri Mila Suarez a Domenica Live.