Migliori ristoranti di lusso in Italia: a Napoli il vincitore dei TripAdvisor Travelers’ Choice Restaurants 2017

TripAdvisor, nota piattaforma dedicata ai viaggi, torna anche quest’anno con i risultati dei TripAdvisor Travelers’ Choice Restaurants 2017 ed, in particolare, con i riconoscimenti attribuiti ai ristoranti di lusso in Italia. I vincitori del premio sono stati determinati utilizzando un algoritmo che ha preso in considerazione la quantità e la qualità delle recensioni per i ristoranti in un periodo di 12 mesi: a trionfare quest’anno è ancora un locale napoletano, il celebre Don Alfonso 1890.

“Mangiare nei ristoranti vincitori dei Travelers’ Choice Restaurants significa non solo consumare un pasto, ma soprattutto provare esperienze uniche e vivere momenti indimenticabili” – ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia – “Se, come diceva Jean Brunhes, ‘Mangiare, è incorporare un territorio’ questi ristoranti rappresentano anche una vetrina d’eccellenza per le destinazioni che li ospitano”. Come anticipato, il premio per il miglior ristorante di lusso – quello più apprezzato dai viaggiatori – è andato al celebre Don Alfonso 1890, locale recensito così da uno dei recensori della piattaforma: “Don Alfonso è molto più di un ristorante. È passione pura: per la cucina, per gli ingredienti di primissima qualità, per il modo di accogliere le persone, per l’impegno di mantenere inalterata negli anni la fama di questo ristorante, veramente unico”.

Situato a Sant’Agata sui due Golfi, comune tra il Golfo di Napoli e quello di Salerno, il Don Alfonso 1890 è da anni inserito nelle migliori guide turistiche e culinarie nazionali ed internazionali. A proposito del riconoscimento di TripAdvisor, lo Chef stellato Ernesto Iaccarino ha commentato “TripAdvisor, negli ultimi anni, sta diventando sempre più strumento prezioso e interessante per i viaggiatori di tutto il mondo che cercano un ristorante adatto alle proprie esigenze, diventando così un utile compagno di viaggio. Per noi ristoratori, invece, rappresenta un importante supporto per verificare la soddisfazione del cliente”. E gli altri? Ecco la classifica dei migliori ristoranti di lusso in Italia:

1. Ristorante Don Alfonso 1890, Sant’Agata sui Due Golfi, (NA)

2. Da Vittorio, Brusaporto (BG)

3. Uliassi, Senigallia (AN)

4. Ristorante Ensama Pesce, Sala Bolognese (BO)

5. La Bottega del Buon Caffè, Firenze (FI)

6. Ristorante Hotel Villa Crespi, Orta San Giulio (NO)

7. Ristorante Esplanade, Desenzano Del Garda (BS)

8. Casa Perbellini, Verona (VR)

9. La Pergola, Roma (ROMA)

10. Piazza Duomo, Alba (CN)

In copertina, Photo Credit: Ristorante Don Alfonso 1890 – Courtesy of TripAdvisor Press Office