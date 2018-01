Migliori hotel del mondo, la classifica di TripAdvisor: in Italia il migliore d’Europa

Anno nuovo e nuove classifiche: dopo quelle delle mete da vedere assolutamente nel 2018, quest’oggi riportiamo la lista dei migliori hotel del mondo selezionati dai viaggiatori che utilizzano TripAdvisor. Sono stati infatti annunciati oggi i Travelers’ Choice™ Hotel Awards 2018: con 166 strutture premiate e 211 riconoscimenti ricevuti, l’Italia si distingue anche nell’edizione di quest’anno ed è l’unico Paese ad aggiudicarsi due medaglie d’oro nelle classifiche mondiali.

“Qualunque hotel stiate cercando, che sia per trascorrere una vacanza in famiglia o un albergo con servizio impeccabile, una piccola struttura o il vero lusso, i Travelers’ Choice Hotel Awards sono l’aiuto ideale per trovare la soluzione perfetta per voi” – ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia – “Milioni di utenti di TripAdvisor hanno giudicato queste strutture eccezionali nelle rispettive categorie e ci hanno aiutato a individuare le eccellenze dell’ospitalità di tutto il mondo per ispirare i viaggiatori a organizzare e prenotare viaggi indimenticabili”. Ma quali sono i migliori hotel del mondo? Prima di lasciarvi alla classifica completa, dedichiamo qualche parola al Belpaese: è proprio in Italia, infatti, che si trova il miglior hotel d’Europa. Ad aggiudicarsi il riconoscimento è stato, in particolare, l’Hotel Belvedere di Riccione.

Ma ecco la classifica completa dei migliori hotel del mondo…