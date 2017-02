Migliori compagnie aeree 2017: vince l’eleganza

Curiosi di sapere quali sono le migliori compagnie aeree del 2017? A soddisfare la curiosità ci ha pensato “eDreams Best Full Service Airline Report”, il rapporto annuale di eDreams che premia la miglior compagnia di volo in base alle recensioni dei clienti.

Migliori compagnie aeree 2017: Emirates regina dei voli

L’agenzia di viaggi online eDreams non ha dubbi: la migliore compagnia di volo dell’anno è Emirates. Dalle recensioni degli oltre 90mila viaggiatori che hanno utilizzato eDreams per spostarsi nel 2016 da una parte del mondo all’altra, è emerso infatti che la compagnia di bandiera dell’Emirato Arabo di Dubai si differenzia dalle altre sia per rapporto qualità/prezzo sia per comfort. Stando ai questionari sottoposti da eDreams ai passeggeri, infatti, è emerso come questi ultimi non abbiano potuto non notare la pulizia, il comfort nonché l’eccellente servizio degli steward, la semplicità del check-in e la qualità dell’intrattenimento offerti dalla compagnia aerea. Medaglia d’oro tra le migliori compagnie aeree dell’anno, Emirates si è aggiudicata i punteggi più alti per tutti i servizi offerti ad eccezione delle sale VIP: i viaggiatori sembrano infatti aver apprezzato maggiormente le sale d’attesa dell’irlandese Aer Lingus.

Migliori compagnie aeree 2017: la classifica per servizi offerti

Oltre ad Emirates, si sono distinte per comfort anche Swiss International Airlines e Flybe. Luxair e Turkish Airlines, invece, si aggiudicano la medaglia d’argento e quella di bronzo per la pulizia degli spazi. Luxair, compagnia di bandiera del Lussemburgo, vince invece la medaglia d’oro per il servizio degli steward e per il check-in; quella turca, invece, è tra le prime sia per i servizi d’intrattenimento sia per rapporto qualità/prezzo. “Queste indagini ci permettono di monitorare l’opinione dei clienti, scoprire le priorità dei viaggiatori e adeguare la nostra offerta alle loro esigenze. Oggi gli utenti ci chiedono flessibilità, libertà di scelta, tempestività e convenienza perché con il web e il mobile i processi di prenotazione e di pianificazione delle vacanze sono cambiati molto. Noi crediamo che la società di viaggi online siano oggi nella posizione migliore per fornire questo servizio e contribuire alla continua crescita del settore dei viaggi” ha commentato Alexandra Koukoulian, Country Manager di eDreams Italia.

eDreams, la compagnia di viaggi online leader in Europa

Come anticipato, il report delle migliori compagnie aeree dell’anno nasce da un’idea di eDreams, agenzia di viaggi online presente in 33 Paesi. eDreams è in grado di combinare tutti i voli disponibili sul mercato, aiutando così il cliente a trovare il viaggio che desidera, al prezzo più economico possibile. Non solo eDreams: alla base di quest’agenzia c’è infatti eDreams ODIGEO, una delle più grandi società di viaggi online al mondo nonchè una delle maggiori società europee di e-commerce. Quest’ultima, presente in 44 Paesi al mondo, ha un capitale umano di circa 1.700 professionisti ed è quotata nello Spanish Stock Market.