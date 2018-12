I migliori cocktail bar nella Guida ai cocktail bar d’Italia 2019

La Guida ai cocktail bar d’Italia 2019 è un’esclusiva selezione dei migliori locali italiani a cura della rivista specializzata BlueBlazer, grazie all’organizzazione de I Maestri del Cocktail. In occasione della presentazione della guida, scaricabile gratuitamente a questo link con oltre 170 locali segnalati, sono stati consegnati i premi: per il ‘Miglior cocktail Martini’ dell’Anno a Marino Lucchetti, del Londra Palace di Venezia e per il ‘Miglior Negroni’ dell’Anno a Luca Picchi del Caffè Gilli di Firenze.

Inoltre, essendo la Guida anche molto attenta alle realtà non solo delle grandi città, per il primo anno, è stato consegnato un premio speciale, per il Miglior Locale Rivelazione dell’Anno, consegnato a Leandro Serra, del The Duke dell’Isola de La Maddalena.

Nella Guida ai cocktail bar d’Italia 2019 sono presentate tutte le regioni italiane, con un’attenzione sempre maggiore alle realtà di provincia, tanto interessanti quanto, spesso, difficili da scoprire. Così trovano spazio, accanto alle grandi città come Roma, Milano e Firenze, paesi con poco centinaia di abitanti come Acquapendente, in provincia di Viterbo, o Mirano, non lontana da Venezia. Proprio per questa ragione, per il primo anno, è stato consegnato un premio speciale, consegnato al locale più sorprendente in un cittadina di massimo 10mila abitanti. I criteri seguiti per selezionare i bar si basano sull’ospitalità, oltre che sulla qualità del servizio e del cocktail.

La Guida vuole essere uno strumento di consultazione smart, continuamente aggiornata e utile, tanto agli operatori del settore quanto al cliente, più o meno appassionato.

La Guida, scaricabile sulle piattaforme iOS e Android, contiene gli indirizzi, le informazioni e tutte le news sui migliori cocktail bar d’Italia.

Una volta installata, è sufficiente aprirla dal proprio smartphone per consultarla. La navigazione del menù è semplice e intuitiva: si può decidere di geo-localizzarsi e selezionare i locali che appariranno sulla cartina, oppure filtrare per le quattro categorie (cocktail bar, bistrot – restaurant, hotel bar e speakeasy).

In ogni caso, ‘cliccando’ su un locale, si aprirà la scheda con una breve storia di presentazione del bar, alcune informazioni sui cocktail consigliati e sul tipo di miscelazione praticata, gli orari, i contatti e l’accesso diretto alle mappe per rintracciare la strada col proprio navigatore. Un contenitore virtuale dei migliori cocktail bar d’Italia.