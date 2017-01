Miglior film 2016 secondo la critica: vince Moonlight

Non bastava essere stato un successo di pubblico, né l’essere fra i super favoriti stanotte ai Golden Globes: Moonlight è stato ufficialmente eletto il miglior film del 2016. Il prestigioso riconoscimento arriva dalla National Society of Film Critics, che incorona Barry Jenkins come il miglior regista dell’anno.

L’opera – che ha aperto la Festa del cinema di Roma e arriverà a marzo nelle sale italiane – racconta la difficile formazione a Miami dell’afroamericano Chiron. Fra droga, violenza e degrado umano il giovane affronta una lotta finalizzata a trovare la sua strada e il suo posto in un mondo tutt’altro che in discesa.

Gli altri riconoscimenti della National Society of Film Critics sono andati a Casey Affleck ( per Manchester by the Sea) e a Isabelle Huppert (Elle e Things to Come). Fra gli attori non protagonisti si distingue ancora Moonlight grazie all’interpretazione di Mahershala Ali e quella che ormai rappresenta una conferma fra i giovani ma consolidati interpreti: Michelle Williams (per Manchester by the Sea).