MIDO Milano 2018: Momodesign, una collezione tra arte e futuro

Momodesign è fin dalle sue origini sinonimo di eccellenza nel design, stile italiano e innovazione. L’occhiale è uno dei suoi prodotti storici. Si rinnova oggi con uno stile non convenzionale e iconico. Lo spirito innovatore di MOMODESIGN con la collaborazione di Have A Dream – H.A.D, azienda italiana di eccellenza e licenziatario esclusivo worldwide scrive un nuovo capitolo nella sua storia con il lancio della collezione eyewear 2018 a MIDO; una gamma innovativa e raffinata di occhiali da sole e da vista, caratterizzata da un design minimal e flat.

Il lifestyle contemporaneo delle metropoli, fatto di cambiamenti, è oggi la principale ispirazione dello stile di Momodesign, che ricerca una funzionalità raffinata per accessori trasversali che giocano sulla dinamicità e un utilizzo easy-comfort. Linee minimali e fashion-oriented, materiali di qualità, una palette cromatica ricercata, leggerezza e dettagli tecnici sono gli elementi cardine della collezione.

Ispirandosi all’inconfondibile mascherina in fibra di carbonio dei primi anni 80, il modello “ICON”, pensato come oggetto di design unisex, si alleggerisce e assottiglia, per essere indossato anche con il casco da moto, da bici o da sci.