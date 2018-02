MIDO 2018 Milano: anteprime e tendenze occhiali per la prossima stagione

Al via a Milano il MIDO 2018, l’Eyewear Show in programma a Fieramilano dal 24 al 26 febbraio 2018. Dopo le ultime edizioni record, MIDO consolida la sua leadership confermando il tutto esaurito in termini di espositori e preparandosi ad accogliere decine di migliaia di visitatori professionali provenienti da tutto il globo.

La 48° edizione della manifestazione più importante al mondo per dimensioni e rappresentatività di tutte le anime dell’universo occhiale accoglierà i grandi gruppi industriali multinazionali produttori di montature, lenti e occhiali da sole, le aziende medio‐piccole più votate alla sperimentazione e all’avanguardia creativa, le start‐up che sempre numerose si affacciano a questo affascinante comparto, i produttori di strumentazioni, macchinari e componentistica e le collettive delle manifatture asiatiche più interessanti.

“Quest’edizione racconterà la vivacità, le idee, i progetti e la spinta all’innovazione di un settore in costante evoluzione, dove aziende all’avanguardia per ricerca e sviluppo cercano di reinventare in modo audace e creativo un oggetto che da secoli, campeggiando sul nostro volto, caratterizza come nessun altro la nostra identità” – spiega Giovanni Vitaloni, presidente di MIDO – “C’è grande attesa per le novità che saranno presentate in fiera in termini di processi produttivi, stile, design e tecnologia perché è a MIDO che viene delineato il presente e il futuro dell’occhiale, qui si svelano le nuove collezioni che diventeranno i must‐have dei consumatori e degli appassionati di occhiali di tutto il mondo”.

In attesa di MIDO 2018, quindi, abbiamo selezionato per voi alcune anteprime…