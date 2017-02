Microsoft Windows 10, Cortana “impara a leggere” le mail

Rivoluzione in casa Microsoft Windows 10: Cortana, l’intelligenza artificiale nata dal colosso di Redmond, diventa sempre più intelligente e “impara a leggere” le mail. A partire dagli Stati Uniti, infatti, gli utenti Windows potranno infatti provare un utilizzo tanto innovativo quanto rivoluzionario di Cortana.

Cortana diventa sempre più intelligente e impara a leggere le mail: il software, grazie ad un’avanzata tecnologia di intelligenza artificiale, sarà in grado di ricordare agli utenti di Windows 10 tutti gli appuntamenti presenti all’interno delle mail. La funzione – attualmente disponibile solo per gli Stati Uniti – farà sì che Cortana generi dei promemoria automatici in base al contenuto della posta elettronica.

Oltre agli ultimi aggiornamenti, quindi, Windows 10 si arricchisce sempre di più puntando a integrare – in modo sempre più funzionale – la sua assistente virtuale nonchè il suo sistema di intelligenza artificiale all’interno dei device con Windows 10. Le nuove funzioni di Cortana, attualmente disponibili solo per PC ed esclusivamente negli Stati Uniti, verranno estese sia per gli utilizzatori dell’app iOS sia per gli utenti dell’app Android. Cortana potrà leggere, almeno per ora, solamente le mail presenti in Outlook.com e Office 365: in programma, però, c’è già l’estensione della funzionalità anche ad altri account come Gmail.