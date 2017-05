Microsoft Surface Pro: il “2 in 1” più potente di sempre

E’ tutto pronto per il grande debutto di Microsoft Surface Pro, il nuovo “2 in 1” del colosso di Redmond che si preannuncia essere il più performante di sempre. Completamente rivisto rispetto al suo predecessore, il device è pensato per essere estremamente leggero e potente, perfetto sia per l’intrattenimento sia per i professionisti.

“Sempre più oggi c’è il desiderio di prodotti potenti ma anche belli, con una batteria in grado di durare tutta la giornata e che garantiscano un’esperienza di scrittura senza precedenti e il nuovo Surface Pro è progettato per rispondere a tutto questo e molto altro, integrando tutta l’innovazione di Windows 10 e Microsoft Office 365” ha spiegato in una nota ufficiale Panos Panay, VP Microsoft Devices, a proposito del nuovissimo Surface. Il dispositivo prende semplicemente il nome di Microsoft Surface Pro e la sua batteria – una delle feature più interessanti – durerà sino ad oltre 13 ore.

Surface Pro, neo-nato in casa Microsoft, è altresì dotato di display touch PixelSense da 12,3 pollici e potrà essere utilizzato anche con Surface Pen e Surface Dial. Anche la smart pen Microsoft è stata totalmente rivoluzionata: grazie alle avanzate tecnologia con cui è stata prodotta, infatti, garantisce disegno e scrittura molto più precisi e fluidi. Non da meno, infine, sarà la possibilità di inclinare la penna per ottenere le ombreggiature all’interno dei programmi di grafica. Surface Pro – disponibile nei colori platino, bordeaux e blu cobalto – sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 15 giugno, ad un costo base di 959 euro.