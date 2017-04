Microsoft Surface Pro 5 uscita e news: tutte le ultime indiscrezioni

Il mondo Microsoft sembra pullulare di novità. In attesa del tanto chiacchierato Microsoft Surface Phone 2017, infatti, dalla rete arrivano nuove ed interessanti indiscrezioni su Microsoft Surface Pro 5, la tanto attesa e chiacchierata nuova generazione del device della famiglia “Surface”.

Cosa aspettarsi da Microsoft Surface Pro 5? Paul Thurrot – giornalista americano vicino al Colosso di Redmond – ha svelato in un tweet che il nuovo device potrebbe rappresentare solamente un aggiornaento dell’attuale Surface Pro 4. In particolare, sembra che l’unica modifica sostanziale sarà in termini di processore: Microsoft Surface Pro 5 sarà quindi probabilmente equipaggiato con processori Kaby Lake. Si tratta in particolare delle ultime CPU proposte da Intel che – a causa dei tempi – non sono state inserite nel Surface Pro 4. E tutti gli altri rumors?

Il giornalista sembra smentire tutte le notizie arrivate nel corso dei mesi scorsi, soprattutto quelle che vedevano la possibilità di un nuovo connettore USB. Viste le performance si Microsoft Surface Pro 4, quindi, il colosso di Redmond avrebbe pensato solamente a modifiche che vadano ad esaltare un prodotto già eccellente in termini di qualità e prestazioni. Non mancheranno ovviamente alcune rivisitazioni sul device in termini di design. Per conoscere con certezza le caratteristiche del futuro Microsoft Surface Pro 5 non rimane quindi che attendere il lancio ufficiale, durante il quale potrebbe anche essere presentato il tanto chiacchierato Microsoft Surface Phone 2017.