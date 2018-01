Microsoft Surface Phone, uscita e news: nuovi brevetti dal colosso di Redmond

Per tutto il 2017 abbiamo parlato del Microsoft Surface Phone, quello che sarebbe dovuto essere il primo dispositivo pieghevole presente sul mercato degli smartphone. Così non è stato: Samsung ha infatti preceduto il colosso di Redmond svelando, proprio pochi giorni fa al CES di Las Vegas, il suo Samsung Galaxy X.

Che ne è quindi del Microsoft Surface Phone? Nonostante durante gli ultimi mesi dell’anno in molti hanno dubitato dell’effettiva possibilità di vedere uscire sul mercato questo dispositivo, nelle ultime ore sono apparsi nuovi brevetti depositati dal colosso di Redmond. La notizia non dovrebbe però lasciare stupiti: dai vertici Microsoft avevano già reso nota la volontà di uscire allo scoperto con un nuovo dispositivo mobile solo quando questo sarebbe stato pronto a sorprendere il mercato.

Considerazioni a parte, i nuovi brevetti mostrano un dispositivo 3 in 1 ovvero capace di trasformarsi da smartphone a tablet a PC. Come anticipato nel corso dei mesi scorsi, il Microsoft Surface Phone dovrebbe essere un dispositivo ibrido e pieghevole, dotato di due display OLED da utilizzare insieme ma anche in grado di separarsi. I rumors non si fermano però qui: oltre a dare (quasi) per scontata la presenza di Windows 10 come sistema operativo, le indiscrezioni parlano anche di un processore Intel al suo interno.