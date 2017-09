Microsoft Surface Phone: svelato all’evento Microsoft del 31 ottobre?

Sarebbe stato fissato per il 31 ottobre prossimo l’evento con cui Microsoft – collateralmente al Future Decoded di Londra – svelerà al pubblico le sue novità. Ma quali saranno? Sebbene la notizia debba essere ancora confermata, è quasi sicuro che il Colosso di Redmond abbia in serbo numerose sorprese: che tra queste vi sia anche il Microsoft Surface Phone?

Impossibile non pensare al Microsoft Surface Phone dopo che è trapelata la notizia di un quasi sicuro evento Microsoft il prossimo 31 ottobre. Ma dopo il Surface Pro, Surface Laptop e Surface Pro, quali saranno i device presentato dal colosso di Redmond durante il Future Decoded di Londra? Ovviamente le ipotesi non tardano ad arrivare: quella più quotata è che possa essere presentata la nuova generazione del Surface Book 2-in-1 ma anche un nuovo modello di Surface Pro.

Ovviamente, comunque, il mondo della tecnologia non smette di pensare al lancio del tanto chiacchierato Microsoft Surface Phone. Per chi ancora non lo conoscesse, ricordiamo che il device in questione rappresenterebbe uno smartphone rivoluzionario dotato di schermo pieghevole. Qualche mese fa, infatti, a conferma dei rumors è stato scovato un brevetto di Microsoft per un dispositivo dotato di cerniere: in questo modo, il Surface Phone sarebbe in grado di trasformarsi da smartphone a tablet e netbook in pochissimi istanti.