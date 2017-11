Microsoft Surface Phone news: dai vertici dell’azienda lasciano aperti gli interrogativi

Non c’è mese che passa che non si parli del Microsoft Surface Phone, l’ipotetico smartphone che dovrebbe riportare il colosso di Redmond nel mercato dei dispositivi mobili. Ad oramai un anno di distanza dalle prime indiscrezioni, a svelare qualcosa in più è il sito specializzato “The Verge”. Il redattore della testata ha quindi conversato con il responsabile della divisione Surface, parlando di alcuni tra i dispositivi più amati ma anche del Microsoft Surface Phone.

Il redattore di The Verge non si è fermato però qui: lungo è stato anche il dialogo con Ralph Groene, capo del design in Microsoft. Con quest’ultimo, il discorso è andato spesso a toccare il tema del settore dei dispositivi mobili, settore commerciale da molto abbandonato dal colosso di Redmond. Ma che ne è del Microsoft Surface Phone che, ricordiamo, si ipotizza possa essere un dispositivo pieghevole capace di trasformarsi facilmente da smartphone a netbook?

Dalla conversazione tra The Verge e i vertici Microsoft, in verità, sembra non essere emerso più di quanto già detto da Satya Nadella. Qualche mese fa, infatti, quest’ultimo aveva affermato “Non ve ne parleremo sino a quando non avremo tra le mani il dispositivo”. Groene, invece, si è solo sbilanciato nell’affermare che Microsoft è sempre più intenzionato alla realizzazione di dispositivi mobili ma, per quanto riguarda il Surface Phone, l’unica risposta è stata “Chissà”.