Microsoft Surface Phone 2017: uscita, prezzo e rumors per il nuovo smartphone con Windows 10

Microsoft Surface Phone 2017: cosa sappiamo? In questo articolo riportiamo gli ultimi rumors sull’uscita ma anche sul prezzo del nuovo e rivoluzionario smartphone con Windows 10 che – almeno stando alle indiscrezioni – potrebbe rivoluzionare il settore.

Microsoft Surface Phone 2017: uscita, prezzo, rumors… cosa sappiamo sino ad oggi? Dopo la notizia del deposito, da parte di Microsft, del brevetto di un telefono innovativo e convertibile arriva in queste ore la rivelazione – da parte di un ristretto gruppo di blog – dell’uscita, da qui a fine anno, di ben tre modelli di Microsoft Surface Phone 2017 con Windows 10.

Ma come sarà Microsoft Surface Phone 2017? Gli ultimi rumors lo vedono come un futuro competitor sia di Samsung Galaxy S8 sia di iPhone 8: la caratteristica principale sarà quella di poterlo utilizzare con uno, due o tre schermi. Questo significa che lo smartphone – sempre se ancora avrà senso chiamarlo così – potrà essere utilizzato in diverse modalità: come telefono classico, appunto, ma anche come tablet o notebook. Impossibile sbilanciarsi sulla scheda tecnica ma anche sul prezzo: ciò che è certo, comunque, è che si piazzerà tra le proposte della fascia alta del mercato dei dispositivi mobili.