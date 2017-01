Microsoft Surface Phone 2017 uscita: cos’è il nuovo top di gamma con Windows 10

Nuovi rumors in merito a Micrsoft Surface Phone 2017, lo smartphone con Windows 10 che sembra voler rivoluzionare il mercato dei dispositivi mobili. Stando anche alle parole pronunciate da Satya Nadella, ad di Microsoft, il colosso di Redmond starebbe puntando a portare una ventata d’aria fresca nel mondo degli smartphone.

Microsoft Surface Phone 2017 è probabilmente uno dei telefoni più attesi del 2017: nonostante i tanti amanti di iPhone, Huawei o Samsung, infatti, c’è anche chi non vede l’ora di vedere la rivoluzione targata Microsoft. Come annunciato da Satya Nadella al CES 2017, il colosso di Redmond punta a portare una vera e propria rivoluzione nel settore dei dispositivi mobili grazie a device ibridi.

Gli ultimi rumors in merito a Microsoft Surface Phone 2017, infatti, parlano di smartphone che – all’occorrenza – possono essere trasformati in tablet o laptop. Le ultime indiscrezioni, invece, parlano addirittura di un dispositivo completamente pieghevole. Oltre alla certezza dei brevetti depositati, però, attualmente non si hanno ancora notizie né sull’uscita né sulle caratteristiche ufficiali così come il relativo prezzo del lancio sul mercato. L’unica cosa certa è che Microsoft Surface Phone 2017 non avrà né sistema operativo proprietario né Android bensì avrà al suo interno Windows 10: grazie alla funzionalità Continuum, infine, gli utenti avranno la possibilità di collegare al proprio smartphone sia la tastiera sia il mouse così da avere esperienze quasi del tutto simili a quelle dell’utilizzo di un laptop.