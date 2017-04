Microsoft Surface Phone 2017, rumors e news: il 2 maggio grande evento del colosso di Redmond

Oramai è ufficiale: Microsoft ha organizzato per il 2 maggio un grande evento in cui presenterà alcune importanti novità. Ma di cosa si tratta? Per ora i leaker tendono ad escludere il tanto atteso Microsoft Surface Phone 2017 anche se è probabile che verrà annunciata l’uscita di un nuovo prodotto Surface. Non mancheranno anche novità per Windows 10…

Sebbene in molti rimane la speranza, è oramai (quasi) certo che il 2 maggio Microsoft non presenterà il tanto chiacchierato Surface Phone 2017. Per chi ancora non lo conoscesse, ricordiamo che si tratta di uno smartphone con Windows 10 che – almeno stando ai rumors – punta a rivoluzionare il mondo dei dispositivi mobile. Il telefono, del quale sono presenti brevetti ma nessuna comunicazione ufficiale, dovrebbe infatti essere dotato di display edge pieghevole così da potersi trasformare da smartphone a tablet e/o netbook in pochissimi secondi. Ma cosa aspettarsi quindi dall’evento organizzato per il 2 maggio dal colosso di Redmond?

Nonostante non potremmo probabilmente ammirare il Microsoft Surface Phone 2017, Microsoft ha comunque in serbo numerose novità. Prima tra queste è probabilmente un nuovo dispositivo Surface, rivisto nella parte hardware per garantire prestazioni da capogiro. Non mancheranno novità nemmeno sul fronte Windows 10: dopo il lancio del Creators Update – attualmente disponibile per il download – il colosso di Redmond sembra essere pronto a lanciare una versione “Cloud” del sistema operativo, più leggera e perfetta per i PC non troppo potenti. Non rimane quindi che attendere il 2 maggio per conoscere tutte le novità…