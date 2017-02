Microsoft Surface Phone 2017 prezzo, uscita e news: Windows 10 per il nuovo top di gamma del colosso di Redmond

Non si placano i rumors inerenti Microsoft Surface Phone, il dispositivo mobile che dovrebbe segnare una vera e propria rivoluzione del settore. Insieme alle indiscrezioni, però, arriva anche un commento ufficiale dal colosso di Redmond: il CMO (Chief Marketing Officer) dell’azienda, infatti, ha commentato personalmente tutte le ipotesi trapelate in rete in questi ultimi giorni.

Il Mobile World Congress 2017 di Barcellona sembra essere per molti il momento giusto per Microsoft per presentare al pubblico il nuovo Surface Phone 2017, il device con Windows 10 che – almeno stando a quanto affermato da Redmond – punta a trasformare completamente il mercato dei dispositivi mobili. L’ipotesi, però, sembra essere stata ufficialmente (o quasi) smentita: Chris Capossela, CMO di Microsoft, ha dichiarato che l’uscita di Surface Phone 2017 non è imminente in quanto il telefono potrà arrivare sul mercato solamente quando sarà veramente pronto.

Se in questo modo il colosso di Redmond ha implicitamente confermato l’uscita di Microsoft Surface Phone 2017, ha anche deluso tutti coloro che attendevano questo nuovo dispositivo con Windows 10 da qui a breve. Il device sarà quindi probabilmente l’ultima novità del 2017 di casa Microsoft: questo significa che Microsoft Surface Phone uscirà solamente alla fine dell’anno. Gli ultimi rumors, infine, parlano di un dispositivo in tre versioni con processore Snapdragon 835 e display da 5.7 pollici: il prezzo potrebbe invece aggirarsi tra i 699 e gli oltre 1000 dollari, in linea con i top di gamma di altri brand.

Credit: Surface Phone concept by Bartłomiej Tarnowski