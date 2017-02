Microsoft Surface Phone 2017 prezzo, uscita e news: lo smartphone con Windows 10 non sarà al MWC 2017

Il Microsoft Surface Phone 2017 è sicuramente uno degli smartphone più chiacchierati di sempre… Ma di cosa si tratta? Stando alle indiscrezioni apparse in rete nel corso di questi mesi, si tratterebbe di un device rivoluzionario con sistema operativo Windows 10: sebbene non si abbiano ancora notizie ufficiali, è oramai certo che al Mobile World Congress di Barcellona non ci sarà.

Le ultime news sul Microsoft Surface Phone 2017 lasceranno l’amaro in bocca a tutti coloro che pensavano di vedere lo smartphone al Mobile World Congress di Barcellona; è infatti certo che il nuovo dispositivo del colosso di Redmond non sarà presente al MWC 2017, uno degli eventi più attesi del settore. Ma a quando l’uscita? Impossibile dirlo: poco più di un mese fa, infatti, era trapelata la notizia che dai vertici di Microsoft avevano fatto sapere che il nuovo e rivoluzionario device uscirà solamente quando sarà perfettamente pronto a sbaragliare il mercato dei dispositivi mobili.

Ma cosa sappiamo di caratteristiche tecniche e prezzo di Microsoft Surface Phone 2017? E’ oramai appurato che Microsoft abbia in mente uno smartphone diverso da tutto quello che abbiamo visto sino ad ora: il device – con Windows 10 – sarà probabilmente dedicato ai professionisti che, almeno sinora, avevano come unico e vero alleato il celebre Blackberry. Sebbene non si sappiano ancora quasi nulla in merito alle caratteristiche tecniche, il brevetto depositato da Microsoft parla di un dispositivo pieghevole ovvero una sorta di phablet che sarà possibile utilizzare con uno, due o tre schermi. Impossibile, quindi, stabilire un prezzo: certo è che – qualora dovesse rispettare le aspettative – è probabile che il prezzo rispecchi quello di altri top di gamma.