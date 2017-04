Microsoft Surface Phone 2017 prezzo, uscita e news: ecco le ultime indiscrezioni

Microsoft Surface Phone 2017: cosa sappiamo in merito a data d’uscita, prezzo e caratteristiche tecniche? In questo articolo abbiamo raccolto tutte le ultime indiscrezioni sul device Microsoft più chiacchierato di sempre: per chi ancora non lo conoscesse, infatti, il Surface Phone dovrebbe essere uno smartphone rivoluzionario capace di dettare le nuove regole per gli smartphone del futuro. Ma sarà davvero così?

Microsoft Surface Phone è senza ombra di dubbio il telefono più misterioso del 2017 (e forse non solo): sebbene sia quasi certa l’uscita – più o meno imminente – di uno smartphone Microsoft top di gamma, un telefono in grado di rivoluzionare il mondo mobile. In particolare – visti i brevetti depositati dal colosso di Redmond – sono molti quelli che pensano che possa essere lanciato un device con display edge senza cornici e pieghevole, in grado quindi di trasformarsi da normale smartphone a netbook o PC. Al suo interno sarà invece probabilmente presente Windows 10 Creators Update: il telefono sarà altresì ipoteticamente dotato di processore Snapdragon 835, 4GB di RAM e 128 GB di storage.

Ma quando arriverà sul mercato e a quale prezzo? L’uscita del Microsoft Surface Phone 2017 è probabilmente una delle caratteristiche più misteriose del device: l’ultima ipotesi è che possa essere presentato in autunno, nello stesso momento in cui Redmond presenterà il nuovo aggiornamento Redstone 3 di Windows 10. E il prezzo? Non conoscendo precisamente le caratteristiche è impossibile stimare il costo reale del dispositivo: è comunque ipotizzabile che – vista la fascia in cui andrà a collocarsi – Microsoft Surface Phone 2017 possa avere un prezzo non troppo diverso dai top di gamma in circolazione al momento del lancio sul mercato.