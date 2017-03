Microsoft Surface Phone 2017 prezzo e news: uscita imminente?

Microsoft Surface Phone 2017 prezzo, news e uscita: cosa sappiamo? Cresce sempre di più l’attesa sulla (possibile) uscita di un nuovissimo smartphone firmato dal colosso di Redmond e dotato di sistema operativo Windows 10. Ecco allora gli ultimi rumors in merito.

Nonostante le tante indiscrezioni, c’è ancora un alone di mistero su Microsoft Surface Phone 2017. Per chi ancora non lo conoscesse, si tratta di un dispositivo 2-in-1 o All-in-One del quale Microsoft avrebbe depositato il brevetto oramai mesi or sono. Sebbene non vi sia nessuna conferma ufficiale ma solamente indiscrezioni e rumors, sembra che il dispositivo – dotato di Windows 10 – sarà uno smartphone che si trasforma in poche mosse da smartphone a tablet o, addirittura, in netbook.

Ma quali caratteristiche tecniche aspettarsi da Microsoft Surface Phone 2017? Come anticipato il colosso di Redmond non ha ancora dato nessuna comunicazione ufficiale in merito al nuovo smartphone con Windows 10 ma, nonostante ciò, l’uscita sembrerebbe (quasi) certa: il dispositivo, stando a rumors e leaks, dovrebbe essere dotato di display AMOLED da 5,5 pollici, processore Intel o Snapdragon 835 con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Ma a quando l’uscita? Alcuni siti specializzati ipotizzano che possa essere presentato in autunno, in occasione dell’uscita del secondo Major Update di Windows 10 previsto per il 2017.